Barátai szeme láttára rántotta a vízbe a szörnyeteg, már csak a holtteste került elő

Az áldozat, a 37 éves indonéz Kamaruddin a sziget keleti részén lévő Lop folyóban frissítette fel magát, amikor egy krokodil rátámadt. A barátai már csak annyit láttak, hogy a nagy testű hüllő a víz alá húzza.

A csapat azonnal motorcsónakba ült és a keresésére indult, hosszú kilométereken át kutatott a bajba jutott férfi után. Mivel nem sikerült a nyomára bukkanniuk, többen már a legrosszabbtól tartottak.

Kamaruddin egészen másnapig nem került elő. Végül a férfi félbe harapott holttestét mosta a partra a víz a folyó közeli szakaszán. A szörnyű látványra az áldozat családjának egyik tagja lett figyelmes, miután a környéken egyre erősebb rothadó szagot érzett a levegőben.

Metro: Man’s family found his half-eaten body after crocodile dragged him underwater #world #animals #indonesiahttps://t.co/zJU3F9s5d3 pic.twitter.com/eoHRx31lhn

— Newsnoon (@media_newsnoon) June 20, 2022