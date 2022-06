A rendőrt is sokkolta, amit ebben az autóban talált

Az Animal Humane Society állatvédő szervezet jelentése szerint 47 macskát kellett kimenteni egy járműből egy kelet-minnesotai pihenőhelyen a rendkívüli hőségben. A macskákat először a Chicago megyei seriff hivatalának és Minnesota állam járőrének jelentették, akik segítségül hívták az állat szervezetet a harrisi pihenőhelyre – írja a Sky News.

Amikor a hatóságok a helyszínre értek, a látvány egyenesen sokkolta őket. Kiderült, a 47 macska gazdája is velük élt az autóban, ugyanis ő nemrég vesztette el otthonát. A férfi felismerte, hogy az állapot tarthatatlan, és a hőség miatt pedig rájött, nem tud tovább a házi kedvenceiről gondoskodni.

Ashley Pudas, az Animal Humane Society munkatársa a következőket mondta: „Sajnos a tegnapi hőség hatására a gazda felismerte, hogy ez már meghaladja azt, amire jelenleg képes, így megengedte, hogy segítsünk neki”.

47 cats who were living in a car with their owner saved after being found in sweltering heat https://t.co/jHE2cvQIdV

— Sky News (@SkyNews) June 16, 2022