Éhes kutya gyújtotta fel a család otthonát

A napokban kigyulladt egy ház a missouri állambeli Parkville-ben, miután a család négylábú kedvence véletlenül bekapcsolta a tűzhelyet – írja a The New York Post.

Chris Denney, a Southern Platte tűzvédelmi körzet osztályvezetője elmondta, az incidens – amelyet a háztulajdonos biztonsági kamerája rögzített – június 10-én délelőtt történt.

