Beszippantotta egy bálna, csodával határos módon túlélte

Egészen testközeli kalandban volt része egy tengeri élőlénnyel annak az amerikai búvárnak, aki a csupán a szokásos napi merülését hajtotta végre. A férfit egy szerencsétlen véletlen folytán bekapta egy bálna, majd hosszú másodpercekig a szájában úszva kellett küzdenie az életben maradásért.

A homárokat halászó 56 esztendős Michael Packard a Massachusetts állembeli Provincetown közelében ereszkedett a vízbe 2021 júniusában.

„Egy átlagos nap volt. Ahogy mindig, most is homárokért indultam. Két merülésen már túl voltam, amikor egy kis pihenő után harmadszor is lebuktam. Akkor azonban hirtelen óriási lökést éreztem, majd minden elsötétült körülöttem” – írta a Daily Star, miután a férfi egy interjú keretében felelevenítette hihetetlen történetét.

Lobster diver Michael Packard, 56, recalled his near-death experience after he found that he had been eaten by a whale, getting stuck in the mouth of a 27,000kg humpback while diving at sea.https://t.co/QgxXOuBdRo — The Daily Record (@Daily_Record) June 11, 2022

Packard először attól tartott, hogy egy cápa harapta meg, de mivel körülötte nem voltak fogak és nem érzett semmilyen fájdalmat, arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg egy hosszúszárnyú bálna szájába került.

Mivel a búvárfelszerelését továbbra is viselte, tudott lélegezni, de az állat szájában ide-oda felcsapó hullámok és az örvénylő víz miatt a mozgását nem tudta kontrollálni, csak sodródott a sötétben. Packard kétségbeesésében már a halálra készült, feleségére és gyermekeire gondolt,

amikor az állat a felszínre úszott és kiköpte őt.

A Packardot végül egy közelben úszó halászhajó legénysége mentette ki a vízből és szállította kórházba. A halász, aki csodával határos módon szinte sértetlenül megúszta a kalandot, csak a térde ficamodott ki, úgy becsülte, hogy nagyjából 30–40 másodpercet tölthetett a bálna szájában.

PROVINCETOWN : At a little before 8 a.m. Friday, veteran lobster diver Michael Packard entered the water for his second dive of the day.

In something truly biblical, Packard was swallowed whole by a humpback whale.https://t.co/oV6I0SWEPv — 70sBaby🇺🇸 (@ANGIEDEE70baby) June 10, 2022

„Uramisten, egy bálna szájában voltam. Azt gondoltam magamban, hé, most meg fogsz halni. Innen már nincs kiút” – mondta Packard.

„Csak vergődtem odabent, semmit sem láttam, csak lélegezni tudtam, teljesen tehetetlen voltam. Aztán hirtelen éreztem, hogy emelkedünk. A bálna felúszott a felszínre, aztán elkezdte rázni a fejét, fényt láttam, majd ismét a vízben voltam. Félelmetes volt” – emlékezett vissza a halász, aki egy évtizeddel korábban már túlélt egy repülőgép-szerencsétlenséget is.

Packard esetére szakértők is reagáltak, akik szerint egészen szokatlan, hogy egy bálna bekapjon egy embert. Véletlen baleset történhetett, az állat éppen planktonokat szívott magába, és legalább annyira meglepődhetett, mint a búvár.

Arra is emlékeztettek, hogy bár a bálnák szája óriási, a torkuk valójában szűk, így a férfi nem kerülhetett volna lejjebb az állat gyomrába. Azt persze nem vitatták, hogy ettől még óriási veszélyben forgott az élete.

A hosszúszárnyú bálnák akár 15 méteresre is megnőhetnek, súlyuk elérheti a 36 tonnát; csak kevés maradt belőlük, populációjuk 60 ezer körülire tehető.

A címlapfotó illusztráció. (MTI/EPA/Soledad Contreras)