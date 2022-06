Több tucat fegyverrel az ölében menekült a két gyerek a rendőrök elől

Letartóztattak egy 14 és 11 éves floridai testvérpárt, mert 22 fegyvert, köztük egy AR–15-ös gépkarabélyt és számtalan lőszert lopott el egy fegyverboltból Cape Coral városában – írja a New York Post.

Brothers, 14 and 11, busted for stealing 22 guns from Florida shop https://t.co/jVXIVbiFj2 pic.twitter.com/RZQZRMRvt5

— New York Post (@nypost) June 9, 2022