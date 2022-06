Lelocsolták benzinnel, majd a sofőrrel együtt felgyújtották az autót

Az áldozat az egyik Brierley Hill-i benzinkútnál tankolt üzemanyagot az Jeepjébe, majd miután beült a járműbe, két férfi jelent meg mellette, benzinnel locsolta le a kocsit, majd felgyújtotta és elmenekült a helyszínről – írta a Daily Mail.

Police hunt pair who doused man, 20, in petrol and set him on FIRE https://t.co/MahAriaAXc The force has released CCTV footage along with a mug shot of one of the suspects — 30-year-old Stephen Burden.

— John Smith (@jjsmith1245) June 8, 2022