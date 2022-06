Kalauz buktatta le a tolvajt, aki sétapálcával lopta a milliókat

A gravesendi Brett Mullan a rablásai során összesen 2780 fontot (közel 1,3 millió forint) tulajdonított el a bukmékerektől. A férfi előszeretettel fenyegetőzött azzal, hogy ha nem kapja meg a pénzét, akkor a nála lévő bevásárlószatyorból fegyvert ránt.

A valóságban azonban, mint kiderült, a szatyor egyik oldalából kitüremkedő „puskacső” valójában egy összecsukható sétapálca volt – írta az Evening Standard.

Brett Mullan, 51, of Wellington Street, Gravesend, pleaded guilty to five counts of robbery and five counts of possession of an imitation firearm at Snaresbrook Crown Court on Monday https://t.co/NwzkBa4zGV

— Sky News (@SkyNews) June 8, 2022