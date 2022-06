A városvédő történelmi ágyúról zuhant a halálba egy óvatlan turista

A 23 éves brit turista a spanyolországi Sitgesben a városfal mentén fekvő sétáló utcában mászott fel egy ágyúra, de elvesztette az egyensúlyát és lezuhant kedden kora hajnalban – írja a Daily Mail.

A fiatal férfi két barátja tehetetlenül figyelte a másodpercek alatt bekövetkező tragédiát. Az egyikük és egy járókelő azonnal a férfi segítségére sietett és kihúzta a vízből. A kiérkező mentőszolgálat megpróbálta újraéleszteni a férfit, egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, a turista azonban olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítás előtt belehalt sérüléseibe.

