Hidegvérrel, testvére szeme láttára késelte meg az anyját

Sokkoló látvány fogadta a rendőröket május elején a dél-afrikai Koster nevű településen, 60 kilométerre Rustenburg városától.

Az 53 éves Kedisaletse Elizbeth Moswanét holtan találták a földön, testét szúrt sebek borították, mellette állt 24 éves fia, Thabang Moswane, vastagon vérrel borítva – írta a Daily Star.

A fiú bevallotta a rendőröknek, hogy azért ölte meg az anyját, mert nem kapott tőle pénzt kábítószerre. A férfi miután hidegvérrel elkövette tettét, az anyja nyakán ejtett sebhez hajolt, hogy kiszívja a vérét, akár egy vámpír. A horrorisztikus eseményeknek Thabang ikertestvére is a szemtanúja volt.

Son who ‘DRANK’ mother’s blood after allegedly killing her – abandons bailhttps://t.co/fya08lbeFQ

Thabang Moswane and his mother had a fight on the day he allegedly stabbed her to death and drank her blood.

— TheSouthAfrican.com (@TheSAnews) May 31, 2022