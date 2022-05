Rejtélyes körülmények között fulladt vízbe a filmcsillag – újabb fordulatot vett a nyomozás

Natalie Wood hollywoodi filmsztár 1981-ben vesztette életét, amikor rejtélyes körülmények között vízbe fulladt. A hatóságok eredetileg balesetnek könyvelték el a tragédiát, ám az ügy nem zárult le, az évtizedek folyamán ugyanis újabb és újabb vallomások kerültek napvilágra.

Natalie Wood amerikai színésznő a Penelope (1966) című film egyik jelenetében (Fotó: MTI/KAIS)

Natalie Wood háromszoros Oscar-díjas jelölt színésznő, a West Side Story, a Haragban a világgal és más hollywoodi filmek sztárja, 43 éves korában hunyt el. 1981. november 29-én vízbe fulladt a kaliforniai Catalina szigete mellett, miután tisztázatlan körülmények között vízbe esett egy jachtról. Aznap éjjel férjével, Robert Wagnerrel és Christopher Walken színésszel egy parti után a házaspár jachtján folytatta a mulatozást. Wood holttestét később a tengerben találták meg, ám arra sohasem derült fény, hogyan és miért esett a vízbe.

Natalie Wood halálát annak idején balesetként könyvelték el, ám az esetet a mai napig Hollywood legnagyobb rejtélyei között tartják számon.

Harminc évvel a tragédia után, 2011-ben a nyomozók újra vizsgálni kezdték az ügyet, mivel eddig nem ismert információkhoz jutottak. A jacht kapitánya szerint Wood férjének is köze volt a színésznő halálához.

Dennis Davern, aki annak a jachtnak a kapitánya volt, amelyről a filmsztár az óceánba zuhant. A férfi szerint Wagner tehet róla, hogy a színésznő vízbe fulladt 1981-ben. Davern azt mondta, hogy a Wood és Wagner közötti veszekedésnek köze volt a színésznő halálához, és a férj megakadályozta, hogy erőfeszítéseket tegyenek a vízbe esett színésznő felkutatására. A kapitány szerint nem kapcsolták be a keresőreflektort, és a parti őrséget is csak négy óra elteltével értesítették. A színésznő eltűnésének észlelése után a kapitány tűvé tette érte a hajót, majd a vízben is keresni akarta, de állítása szerint Robert Wagner megakadályozta ebben. Davern szerint az eredeti vallomását is a férj utasításainak megfelelően tette meg. Az ügy egyik azóta már nyugalmazott nyomozója, Ralph Hernandez 2018-ban gyanúsítottá nyilvánította Wagnert, miután a szemtanúk azt állították, hogy a színésznő Wagnerrel vitatkozott, mielőtt eltűnt.

Az ügy idén vett újabb fordulatot, a Los Angeles-i megyei seriffhivatal ugyanis tisztázta Robert Wagnert a néhai felesége, Natalie Wood halálával kapcsolatos nyomozásban, emellett az ügy továbbra is megoldatlan marad – tájékoztat a Page Six.

„A Natalie Wood-ügyben minden nyomozási szálat végigkövettünk, az eset továbbra is nyitott, megoldatlan ügy marad” – közölte Hugo Reynaga hadnagy pénteken. Hozzátette, hogy amennyiben újabb nyomok kerülnek napvilágra, úgy az illetékes nyomozóhoz továbbítják, aki megvizsgálja azokat.

Gyilkosság vagy baleset? Talán sosem derül ki…

A boncolás eredménye szerint Natalie Wood, aki több üveg bort megivott a halála előtt, megcsúszott, a vízbe esett, és a fejét beütötte a jachthoz kikötött mentőcsónakba.

A tragikus sorsú filmsztár vesztét egy, az arcának bal oldalát ért zúzódás okozta, s a testén is több horzsolást találtak. A színésznő egyébként nem tudott úszni, és egy televíziós interjúban azt mondta, hogy a mély tengertől fél a legjobban.

Natalie Wood amerikai színésznő (Fotó: MTI)

Az eset vizsgálatával kapcsolatban 2009-ben megjelent Marti Rulli írónő és Dennis Davern Goodbye Natalie, Goodbye Splendour című könyve, amely szerint 1981. november 29-ének éjjelén a jachton a színész házaspár között szörnyű veszekedés tört ki, amelyről a haláleset nyomozóinak a tanúk nem számoltak be. Wagner széttört egy borosüveget a kávézóasztalon, ami után Christopher Walken nyugovóra tért. Amikor Wood távozott a kabinjába, a férje követte és éles szóváltás bontakozott ki köztük, amely a hajó hátsó fedélzetén folytatódott. A kapitány közbe akart avatkozni, de Wagner elküldte. Natalie Wood néhány perccel később eltűnt. A kapitány ekkor kezdte keresni, de Wagner ezt megakadályozta. Wood és Wagner először 1957-ben, majd az 1962-es válást követően 1972-ben házasodott össze. A hollywoodi pletykák szerint a férj féltékeny volt Christopher Walkenre, aki a pár hálaadás napi meghívására tartózkodott a jachton.

Davern verziójával szemben a férj az állította, hogy Wood visszavonulása után a hátsó fedélzeten próbált meg lecsillapodni Walkennel együtt. Ezután elment megkeresni a feleségét, de az eltűnt, a mentőcsónakkal együtt. Az estélyibe öltözött színésznő holttestét másnap találták meg, messze a hajótól és a csónaktól is.

A halál okát eredetileg balesetnek minősítették, 2012-ben azonban a halotti bizonyítványban szereplő halálokot fulladás és egyéb meghatározatlan tényezőkre módosították.

A most 92 éves Robert Wagner a tragédia óta tagadja, hogy bármi köze lenne felesége halálához.