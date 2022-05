Három év letöltendőt kapott gyilkosságért egy birka

Három év börtönre ítéltek egy kost Dél-Szudánban, miután a mezőn megölt egy ott idősnek számító, 45 éves nőt. Az állat felöklelte, és többször a fejével megütötte a mellkasát.

A nő a helyszínen belehalt a sérüléseibe, a rendőrség pedig azonnal őrizetbe vette az állatot.

A ram has been sentenced to 3 years in prison for headbutting a woman to death in South Sudan.

The Police said they arrested the ram instead of the owner because the owner is innocent.

The ram will belong to the victim’s family after it serves its jail sentence. pic.twitter.com/EoC2TWPcaf

