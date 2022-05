Társait védte volna a tízéves, akit az elsők között lőtt le a texasi gyilkos

ELŐZMÉNYEK:

Lövöldözés egy általános iskolában: legalább 19 diák és három tanár meghalt

Rálőtt nagymamájára, majd lemészárolt 19 gyereket

Légpuskával lövöldözött járókelőkre a texasi mészáros – barátai vallottak Salvador Ramosról

Negyedórával a mészárlás előtt posztolt a texasi gyilkos

A texasi lövöldözés egyik áldozata, a tízéves Amerie Jo Garza megpróbálta tárcsázni a segélyhívót – írta a People magazin.

‘She Was Trying to Call 911 and He Shot Her’: Texas Shooting Victim Amerie Jo Garza, 10, Remembered As ‘Hero’ https://t.co/log5Ksnqr0

— People (@people) May 25, 2022