Majdnem az életébe került a szelfi - 15 métert zuhant a kiránduló

Több mint 15 métert zuhant és egy vízesés sziklái közé szorult egy 17 éves lány a georgiai Raven Cliff vízesésnél, miközben fényképezni próbálta magát pénteken – írja a Fox News.

‘ABSOLUTELY A MIRACLE’: Hiker rescued after falling off waterfall while snapping photo https://t.co/hXOCLiyxvj

— Fox News (@FoxNews) May 23, 2022