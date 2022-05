Elloptak egy házat, aztán otthagyták az út közepén

A seriffhivatal munkatársai bejelentés alapján a luisianai Loreauville-ben vasárnap hajnalban az egyik úton találtak egy kamiont utánfutóval és rajta egy házzal. A ház teljesen eltorlaszolta az utat, a szállítói pedig sehol sem voltak.

Később kiderült, hogy a 46 éves háztulajdonos, Tony Domingue társával, a 32 éves Nico Comeaux-val illegálisan indult el a házzal, és útjuk közben több postaládát, útjelző táblát, fát letaroltak, vagy legalábbis kárt okoztak bennük.

