Gázolásig durvult a nézeteltérés - VIDEÓ

Két ember szóváltásba keveredett egymással, majd összeverekedtek Seattle-ben. A dulakodásnak egy harmadik fél is a részesévé vált. A vita végül annyira elfajult, hogy az egyik dühös fél elgázolt két embert. A rendőrség közzétette a húsvét vasárnapi incidensről készült felkavaró felvételt – írja a New York Post.

Insane video from a road rage incident that happened last month at Pike Place Market in Seattle. Just got the video evidence from the county prosecutor’s office — it’s a miracle no one died. pic.twitter.com/ksQVqTW9ls

— Jason Rantz on KTTH Radio (@jasonrantz) May 22, 2022