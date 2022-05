Elgázolt három kisiskolást, majd kést rántott az ámokfutó

Egy férfi autóval a járdára hajtott, és elütött három gyereket, akik iskolába sétáltak Kaliforniában hétfő reggel – írta a New York Post a rendőrség hétfői közleménye alapján.

A diákokat stabil állapotban szállították kórházba, az autó sofőrjét, a 26 éves Jason Guzmant letartóztatták. A rendőrség közölte, hogy a férfi autójában négy gyújtószerkezetet találtak, ezek természetéről nem számoltak be részletesebben.

Driver hits 3 kids near California school after being kicked out https://t.co/hcdpDnlAtS pic.twitter.com/kdMxFT8Gzg

— New York Post (@nypost) May 24, 2022