Bérgyilkossal ölette volna meg férjét a gyerekorvos

Az 52 éves Stephanie Russell, aki a louisville-i Kidzlifeban dolgozik gyermekorvosként, az amerikai ügyészek szerint hétezer dollárt fizetett volna egy bérgyilkosnak, hogy végezzen volt férjével.

A nő 3500 dollárt (több, mint 1,2 millió forintot) adott át egy embernek azért, hogy megölje az exét. Abban egyeztek meg, hogy még ugyanennyit fizet, a munka elvégzése után. Csakhogy, aki átvette az előleget, nem valódi bérgyilkos volt, hanem az FBI munkatársa.

Kentucky doc Stephanie Russell allegedly hired a hitman to kill her ex — twice https://t.co/yj8AuXUZAh pic.twitter.com/hUbVAoDOXk

— New York Post (@nypost) May 21, 2022