Több száz méteren húzta maga után a hatévest az iskolabusz

Egy hatéves iskolás fiút közel kétszáz méteren keresztül húzott maga után egy iskolabusz, miután táskájának pántja beakadt a jármű ajtajába, a sofőr pedig elhajtott. Az eset az amerikai állambeli Mainben történt – írja a People.

A school bus driver is on leave after a terrifying incident. A 6-year-old boy was attempting to get off a school bus but was dragged hundreds of feet when his backpack got stuck in the bus door. https://t.co/ePWn9wjIjO

— KWTX News 10 (@kwtx) May 14, 2022