Sírva fakadt a rendelőben, tizenötezer forintjába került

Camille Johnso, népszerű YouTube- és internetes személyiség megosztott egy fotót fiatalabb testvére orvosi számlájáról. „A kishúgom az utóbbi időben egészségügyi gondokkal küzdött, és végre eljutott egy orvoshoz. 40 dollárt kértek tőle azért, mert sírt” – írta a kép alá a Twitteren.

My little sister has been really struggling with a health condition lately and finally got to see a doctor. They charged her $40 for crying. pic.twitter.com/fbvOWDzBQM

— Camille Johnson (@OffbeatLook) May 17, 2022