Balul sült el végzősök csínytevése – bezár az iskola

Az iskola szóvivője elmondta, hogy az elfajult esemény okozta károkat több ezer dollárra becsülik, és az érintett diákoknak kell állni a számlát.

Egy texasi középiskolában egy eredetileg jóváhagyott végzős csínytevés durva fordulatot vett, több ezer dolláros kárt okozva. Olyan mértékű károk keletkeztek az intézményben, hogy az iskolának a tanév végéig be kell zárnia – írja a The New York Post.

A jóváhagyott csínyt a Frisco’s Memorial High School diákjainak egy kis csoportja szervezte. Az iskolai adminisztrátoroktól a szülőknek küldött levélben az állt, hogy a tanulók egy kis csoportja engedélyt kapott arra, hogy „post-it”-eket (jelölőcimkéket) helyezzenek el üzenetekkel a Memorial High School falaira felső tagozatos tréfájuk részeként. A mutatvány azonban az egész épületre kiterjedő vandalizmussá fajult, mondták az iskola illetékesei.

A személyzet az iskolában volt, hogy felügyelje az eseményeket, de miután a helyzet kikerült az irányítás alól, hívták a rendőrséget és a tűzoltókat.

Az iskola vezetősége azt tervezi, hogy a rendetlenségért felelős diákokkal fogják kifizettetni a károkat

„A kárt több ezer dollárra becsülik, megrongálódtak a falak, a bútorok, a középiskola területén lemerültek a tűzoltó készülékek és még sorolhatnánk” – áll az iskola adminisztrátorának levelében.

„A 28 000 négyzetméteres iskola minden felületét meg kell tisztítani, beleértve a falakat, a mennyezetet és a padlót is. A Frisco ISD a diákokat fogja felelősségre vonni a takarítással kapcsolatos költségekért” – írják.

A közösségi médiában megosztott videón tűzoltó készülékek füstjei láthatók, amelyek elárasztják az iskola megrongált éttermét, miközben más diákok filmezték a káoszt. A hatóságok szerint senki sem sérült meg.

Az iskola együttműködik a rendőrséggel az érintettek azonosításán. Előfordulhat, hogy büntetőeljárást indítanak ellenük.