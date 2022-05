Minden idők egyik legnagyobb lottónyereményét vihették haza

Minden idők legnagyobb nagy-britanniai lottónyereményét, 184 millió fontot (közel 84 milliárd forint) vihette haza a Gloustershire-ben élő, negyvenes éveiben járó házaspár, Joe és Jessica Thwaite.

Thwaiték a nyertes szelvényt a május 10-i sorsolás napján vették és aznap már meg sem nézték, hogy nyertek-e. Másnap reggel a férfi teljes extázisban olvasta az e-mailt, amelyben közölték velük, hogy ők a tegnapi sorsolás szerencsés nyertesei – derül ki a Sky News cikkéből.

“It didn’t feel real.” – Britain’s biggest ever lottery winners Joe and Jess Thwaite talk about what it was like finding out they’d won £184m on the EuroMillionshttps://t.co/L1dLAVyD0p

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/J7cPnwRWGX

— Sky News (@SkyNews) May 19, 2022