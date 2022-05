Jótékonyságból eladományozta egyik veséjét, majd megmászta a Kilimandzsárót

A New York-i Westchester megyében élő 55 éves Steve Wilson valamivel több mint két évvel ezelőtt eladományozta egyik veséjét. A férfit egyik barátja Facebook-bejegyzése inspirálta, aki azt írta, hogy tizenéves lánya életmentő vesét kapott egy idegen donortól.

„A hideg futkosott rajtam” – emlékezett vissza. „Azt gondoltam, ez a legmenőbb dolog, amit valaha láttam. Egy nő meg tudta menteni a gyerek életét úgy, hogy a saját egészsége nem károsodott.”

Nem sokkal azután, hogy olvasott barátja lányáról, Wilson elment egy hosszú biciklitúrára, de ott sem tudta elfelejteni a történetet. Miután hazaért, alaposabban utánaolvasott a veseadományozásnak, és eldöntötte, hogy ő is szeretne valakinek segíteni. Végül elmondta feleségének, Megnek, hogy szervdonor szeretne lenni, és párja mindenben támogatta.

New York man gives kidney to stranger, climbs Mt. Kilimanjaro https://t.co/9O9ljn2xqb

— Celebstial (@celebstial) May 18, 2022