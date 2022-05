Homok nyelte el a kamasz, több méter mélyen találtak rá

A Korallrózsaszín homokdűnék állami park őrei úgy vélik, a tinédzser, Ian Spendlove egy alagutat áshatott az egyik homokdűne oldalában, amikor az összeomlott, és az órási mennyiségű homok maga alá temette – derül ki a CNN cikkéből.

A park látogatói és munkatársai azonnal ásni kezdtek, hogy megtalálják és kiszabadítsák a tinédzsert. Közel fél óra elteltével a mentőcsapatnak sikerült megtalálni a fiút nagyjából két méter mélyen a homok alatt.

Hogy minél hamarabb orvosi ellátásba részesüljön, Spendlove-ot helikopterrel szállították a St. George Regionális Kórházba, ahonnan átszállították a Salt Lake City-i Elsődleges Gyermekkórházba.

Ian Spendlove was playing in the Coral Pink Sand Dunes State Park on Saturday afternoon when a family member saw the tunnel he had dug in the side of a dune collapse on himhttps://t.co/fAlQ6Yrgsh

— The Daily Beast (@thedailybeast) May 17, 2022