A család kutyája marcangolta szét a háromévest

A mentőkhöz vasárnap délután futott be a riasztás, hogy Milnrow városa mellett található Carr Lane farmon egy olasz masztiff rátámadt egy hároméves kisfiúra, Daniel Twiggre.

A mentők hamar kiértek a helyszínre, ellátták a kisfiút, majd kórházba szállították. Azonban olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy később a kórházban életét vesztette.

A helyszínen a rendőrség kiderítette, hogy Daniel több kutyával volt az udvaron, mielőtt súlyos sérülésekkel rátaláltak volna – olvasható a BBC cikkében.

The owner of the dog which mauled a three-year-old boy to death yesterday in Milnrow, Rochdale, was investigated by police for two other animal attacks, but was never convicted. Read: https://t.co/Uw9kgfH9r3 via @MailOnline #milnrow #Rochdale #dogs

A manchesteri megyei rendőrség közölte, hogy több kutyát lefoglaltak, egyet pedig elaltattak a tragikus eset után. Letartóztatásokra egyelőre nem került sor.

Ugyanakkor nem ez volt az első eset, hogy a farmon vagy annak közelében kutyák támadtak rá az arra járókra.

This is absolutely heartbreaking, truly devastating #danieltwigg

his horrible last moments are a reminder that this obsession with dangerous dog breeds is ridiculous and unnecessarily puts lives in danger. No one needs these awful breeds. #rip little angel https://t.co/MCDM5ncVYP

