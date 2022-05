Hatalmas darázsraj tartja rettegésben egy családi ház lakóit

Ijesztő videófelvételek örökítették meg, amint egy hatalmas darázsraj gyűlt össze egy Salfordban található háznál.

Az ingatlanban élő család azt mondja, hogy a rovarok miatt nem tudják elhagyni az otthonukat. Úgy vélik, hogy a darazsak az ingatlan padlásán fészkelnek, de a család félelmei egyre nőnek, mivel már a lakásba is bejutnak – olvasható a Daily Star cikkében.

Horror footage shows massive swarm of wasps take over terrified family’s house https://t.co/XY6mff5btg pic.twitter.com/RkIDpsqZp0

Az egyik helyi újságnak elmondták, hogy kénytelenek állandóan zárva tartani az ablakokat és ajtókat, a gyerekeket az udvarra sem engedi ki a darazsak miatt.

@JamesHenryChard Large swarm of wasps currently on a street tree in Clifden Rd. Does the council have a pest control response? pic.twitter.com/LBj1WXHuwi

— Steve Murrell (@mobiasstrip) May 14, 2022