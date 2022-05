A wisconsini ámokfutás áldozatainak nevét véste fegyverébe a buffalói tömeggyilkos

A 18 éves Payton Gendron a szombati buffalói mészárlásban használt puskáján Virginia Sorenson, valamint egy másik, szintén a tavaly novemberi wisconsini ámokfutásban elhunyt áldozat neve szerepelt – írta a New York Post.

Gendron emellett az „n” betűt (nigger, utalva a fekete bőrű áldozataira) és az „Itt a jóvátétel” feliratot is ráírta a lőfegyverre, valamint a Buck Breaking nevű, a feketék történelmi szexuális kizsákmányolásáról szóló dokumentumfilmre is hivatkozott egy felirattal.

Here is the gun used by white supremacist #PaytonGendron when he carried out his anti-Black terrorism attack in Buffalo. The gun has the words “Buck Status: Broken”, which is a reference to my film Buck Breaking. Alt-right trolls on 4chan & Reddit use that phrase often pic.twitter.com/66q8D6X0om

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) May 15, 2022