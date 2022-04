Kézfertőtlenítővel bekente, majd felgyújtotta diákja kezét egy középiskolai tanár

Az incidens a Texas állambeli Granbury középiskolában történt április 1-jén egy tudományos kísérlet részeként, melyet a tanár több órán is elvégzett aznap – írja az NBC News.

A granburyi rendőrséget pénteken azonnal értesítette a középiskola.

A Granbury Middle School student was injured on Friday after attempting to copy a demonstration shown in science class. The student is receiving medical care, and campus officials are cooperating with the city fire inspector/investigator.

The Granbury, Texas, middle school teacher was conducting a science experiment that she had done other times earlier in the day, police said. She resigned after the incident. https://t.co/dSDHqTrDD9

A rendőrség szerint a tanár a kísérletet a nap folyamán többször is elvégezte más osztályok diákjaival, azonban a többi osztályban nem történt sérülés. A 12 éves fiú harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a kezén.

A rendőr hadnagy elmondta, hogy a gyermeket először egy Fort Worth-i kórházba, majd egy dallasi égési központba szállították további kezelésre. A fiút azóta hazaengedték a kórházból.

A 37 éves tanár felmondását az iskola Twitter-oldalán közölte az intézmény vezetősége.

Update….

A GMS teacher has resigned and is no longer an employee of the school district. This follows a student injury on Friday during a science class experiment. Campus officials have turned this matter over to law enforcement/proper authorities for further investigation.

— Granbury ISD (@granburyisd) April 5, 2022