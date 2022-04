Az elakadt hullámvasút utasai órákig rettegtek a vaksötétben

A Universal Studios Hollywood élménypark tizenegy vendégét kellett kimenekíteni egy hullámvasútról, ugyanis a parkban rövid időre megszakadt az áramszolgáltatás a dél-kaliforniai rendkívül magas hőmérséklet miatt – írja a Fox News.

UPDATE: The power outage impacted the Transformers and Harry Potter rides, officials said. Several people are being rescued from the Transformers ride now. Here are the latest details ➡️ https://t.co/NQwBXEd7Y2

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 8, 2022