Rossz házba sétált be a gyilkos - családja előtt lőtte agyon az édesanyát

A tragikus sorsú Sandra Boyd szombat este a saját házában, a dublini Finglasban tartott összejövetelt egy rokona születésnapja alkalmából, amikor a több családtagja szeme láttára lelőtték.

A fegyveres a hátsó ajtón keresztül jutott be a házba, akit Sandra a saját fegyverével próbált megadásra kényszeríteni, ekkor kapott mellkaslövést a bátor nő.

Mint később kiderült, az anya tévedésből vált áldozattá –

‘This could happen to anyone’ – The Finglas community is ‘numb with grief’ after 36-year-old old mother Sandra Boyd was shot dead in her family home. https://t.co/i4xQEUUdat

— NewstalkFM (@NewstalkFM) March 21, 2022