„Megöltem a saját lányom” – vallotta az apa

A 47 éves wisconsini Michael Huddleston úgy gondolta, megtanítja a gyerekeinek, hogyan kell használni egy kézifegyvert. A férfi azonnal éles lőszerrel fogott neki a bemutatónak, amely szörnyű tragédiába torkollott: a pisztoly ugyanis véletlenül elsült, a golyó pedig 8 éves kislánya mellkasába fúródott – adta hírül a People.

Breaking news: charges have been filed in the death of Tiana Huddleston, an eight-year-old girl, who died over the weekend in Milwaukee. Investigators say Huddleston’s father admitted to shooting her, calling it a mistake. pic.twitter.com/vB9Jdt5KC4

Huddleston azonnal kórházba vitte gyermekét, ott azonban már nem sikerült megmenteni az életét. A rendőrség kihallgatta a férfit, aki állítása szerint úgy hitte, hogy a fegyver, amelyet a gyermekeinek mutogatott, nincs megtöltve.

„Nem kellett volna a gyerekek előtt csinálnom. Nagy hibát követtem el. Nem hiszem el, hogy ez megtörtént! Megöltem a saját lányom” – mondta könnyeivel küszködve a rendőröknek Huddleston, aki azt is bevallotta, hogy a baleset előtt alkoholt fogyasztott.

This is 8-year-old Tiana Huddleston. She was shot and killed at a home near 18th and Highland on Saturday. Milwaukee Police believe that a 47-year-old Milwaukee man was handling a firearm when it was discharged, striking Tiana. He was arrested.

SEE MORE: https://t.co/wZ6My1LQ0F pic.twitter.com/KUzDXkEqFM

— TMJ4 News (@tmj4) January 18, 2022