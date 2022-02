Vízbe fulladt egy kislány, akinek a haja a lefolyóba akadt

Egy kilencéves kislány megfulladt, miután a haját beszippantotta a medence lefolyója Brazíliában, Dois Irmaos do Buriti település egyik üdülőjében. A tragédia a gyermek nagymamájának a születésnapi partiján történt – írta a Mirror.

