Biden kész tárgyalni Putyinnal az ukrán válság megoldásáról, egy feltétellel

A Franciaország által javasolt tárgyalásokra csak akkor kerülhet sor, ha Oroszország nem támadja meg délkeleti szomszédját – közölte a Fehér Ház. A találkozó diplomáciai megoldást jelenthet az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb európai biztonsági válságára.

A francia elnök hivatala közölte, hogy

A javaslatot az EU soros elnökségét betöltő Franciaország elnöke, Emmanuel Macron jelentette be, aki több, összesen mintegy háromórás telefonbeszélgetés során győzködte Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnököt a válság tárgyalásos megoldásának szükségességéről.

President Biden has agreed “in principle” to a meeting with Vladimir Putin as long as Russia does not further invade Ukraine, the White House says. https://t.co/NjJFFzCcfN

— CNN Breaking News (@cnnbrk) February 21, 2022