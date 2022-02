Tízen is megünnepelték a 100. születésnapjukat egy apró olasz faluban

Szardínia egyike azon öt régiónak a világon, ahol meglehetősen magas azoknak az aránya, akik a százéves kort is megélik.

Napokon belül elképesztő rekord dőlhet meg az olaszországi Perdasdefoguban, ugyanis az 1765 fős hegyvidéki faluban a tizedik ember is betölti a századik életévét – írja a The Guardian.

Vittorio Lai, nicknamed Pistol, still drives and hunts wild boar, and on Saturday became the latest person in a remote mountain town on the Italian island of Sardinia to celebrate his 100th birthday. https://t.co/Bsfgejj3D2 — Mario Macis (@Mario_Macis) February 15, 2022

Vittorio Lai, becenevén Pistol nemrég ünnepelte századik születésnapját, és még ma is aktív: gyakran vezet autót és jár vaddisznókra is vadászni. Ezen a héten Piuccia Lai (nincs rokonság köztük) is a 100. születésnapját ünnepli, így már tízen lesznek a településen, akik átlépték ezt a kerek évszámot.

A százévesek száma Piuccia Lai születésnapján éri majd el a tízet február 21-én.

Kék zónáknak hívjuk azokat a helyeket, ahol az emberek átlagosan a legtovább élnek. Kiemelkedően hosszú életük során a legtöbben nem szenvednek krónikus betegségekben és életkoruk meghaladhatja a 90-100 éves kort. Eddig öt ilyen területet azonosítottak a Földön, melyek az alábbiak: Okinawa – Japán, Szardínia – Olaszország, Nicoya – Costa Rica, Ikaria – Görögország, Loma Linda – USA.

Szardíniát a világ azon öt régiójának egyikeként tartják számon, ahol nagy számban élnek olyan emberek, akik túllépték az évszázad mérföldkövét. A szigeten jelenleg 534 százéves vagy annál idősebb ember él.

Already this year, the remote mountain village of Perdasdefogu has celebrated five residents who turned 100. Each milestone usually means a celebration involving the entire town. #OldPeopleAreCool @linkedsenior https://t.co/RJMGhqhIqE pic.twitter.com/dOmGQN98oM — Old People Are Cool (@Oldplparecool) September 6, 2021

Ám Perdasdefogu, a Délkelet-Szardínia zord hegyei között magasodó város, amely csak keskeny, kanyargós úton érhető el, egyedülálló abban az értelemben, hogy egy ekkora városban a százévesek száma az országos átlag 16-szorosa.

Kutatók egyébként rendszeresen foglalkoznak Perdasdefoguval, hogy vajon miért élnek ott ilyen sokáig az emberek. Lai szerint a kulcs az, hogy sosem tele hassal áll fel az asztaltól, kevés húst eszik és alig fogyaszt kávét.

Perdasdefogu 2012-ben vált híressé, amikor a kilenc fiú- és lánytestvérből álló Melis család bekerült a Guinness-rekordok könyvébe, ugyanis a családtagok életkorát ha összeadták, 818-at kaptak. A testvérek közül Consolata Melis – a legidősebb –, 2015-ben, 108 évesen hunyt el.

A városban már hagyomány, hogy a 100. születésnapok alkalmával mindenki összegyűlik, és közösen ünnepelnek, azonban a koronavírus-járvány miatt Lai a jeles eseményt családjával és néhány barátjával töltötte. A város legidősebb lakója Antonio Brundu, aki márciusban tölti be a 104. életévét.