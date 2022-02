Lépcső alatt rejtegették az elrabolt kislányt, aki két éve tűnt el

Paislee Shultis négyéves volt, amikor eltűnését 2019. július 13-án jelentették egy New York állambeli kisvárosban. A rendőrség az ügy kezdete óta azt gyanította, hogy biológiai szülei rabolták el, miután elveszítették a felügyeleti jogot, és a bíróság elvette tőlük a gyermekeiket, akik nevelőszülőkhöz kerültek. Paislee lánytestvére az elrablás idején iskolában volt – írja az NBC News.

BREAKING! We’re overjoyed that Paislee Shultis, a young girl missing since 2019, has been FOUND SAFE in a secret room under a staircase in Saugerties, New York. https://t.co/WoFciwXZ5U via @nypmetro

— NCMEC (@MissingKids) February 15, 2022