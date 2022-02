Fekete nő alakítja a viking királyt

Február 25-én mutatkozik be a Vikingek folytatása a Netflixen, Vikingek: Valhalla címmel. A sorozat az egykori nagy viking harcosok kalandjait dolgozza fel, így Haakon Jarl is feltűnik, aki 975 és 995 között Norvégia tényleges uralkodója volt. A fehér harcos viking szerepét nem éppen rendhagyó módon egy fekete nő kapta.

A Netflix által készített Vikingek: Valhalla című sorozat a History Channel Vikingek folytatása, ami egy évszázaddal az eredeti sorozat története után indul. A sorozat első epizódja február 25-én debütál a Netflixen.

Az új sorozat a viking harcosok új generációjának kalandjait járja körül, köztük Freydis Eriksdotter, Harald Sigurdsson és Leif Eriksson küzdelmeit követhetjük nyomon. A vásznon feltűnik Knut király, Olaf Haraldsson és Haakon Jarl is. Haakon Sigurddson Norvégia tényleges uralkodója volt 975 és 995 között. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a keménykezű Haakon Jarl szerepét egy fekete desszénekesnő, Caroline Henderson formálja meg.

A választás megosztotta a rajongókat, többen sérelmezték, hogy történelmileg ennyire pontatlan alkotással állt elő a Netflix.

„Haakon Jarl volt Norvégia egyik legfőbb védelmezője a külföldi befolyással és a Skandinávia feletti ellenőrzéssel szemben. A Netlfix szerint jó ötlet, ha egy fekete nő alakítsa őt. Ez olyan, mintha egy fehér nő alakítaná Nelson Mandelát. Sérti a skandináv történelmet” – fakadt ki egy Twitter-felhasználó.

Azonban nem ez az első „haladó szellemű” szereposztás: például a 18-19. század fordulóján játszódó Bridgerton család sorozatában a brit nemesség soraiban több fekete szereplő is megjelenik, sőt, Zsófia Sarolta brit királyné is színes bőrűként jelenik meg a vásznon.

A Disney új alkotásában, a Hófehérke filmes változatában a félig lengyel, félig kolumbiai Rachel Zegler kapta meg a főszerepet. A választást sok kritika érte, több Disney-rajongó is kritizálta az alkotást, hogy a színésznő „nem fehér” létére hogyan lehet Hófehérke.

E mellett Peter Dinklage, a Trónok harca sztárja szerint a törpék szerepeltetése erősíti a negatív sztereotípiákat. A kritikára reagálva a Disney rögtön kiadott egy közleményt melyben a sztereotipiák elkerülését ígérték, a „hét karakterrel” (tehát még a törpe szót is kerülték), kapcsolatban. Ezek alapján tehát még az is megtörténhet, hogy Hófehérke törpék nélkül marad. Érdekesség, hogy Dinklage kritikájára törpe növésű színészek is reagáltak, akik nehezményezték, hogy kollégájuk felszólalása miatt elveszíthetnek olyan szerepeket, melyeket egyébként megkaphatnának. A hirado.hu korábbi szavazásán olvasóink 90 százaléka butaságnak tartaná, ha nem lennének törpék a Hófehérkében.

A kis hableány című filmből is készül élőszereplős változat. Hans Christian Andersen klasszikus meséjének a filmváltozatában az afroamerikai Halle Bailey alakítja a hableányt. A forgatások már befejeződtek, a feldolgozás várhatóan jövőre kerül vászonra.

