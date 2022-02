Egy furgonba tuszkolták az utcán a fiatal lányt, ma már beszélni sem tud

„Felháborítónak tartom az ítéletet. Ahogy látom a lányomat, az mindennap megöl engem” – nyilatkozta az édesanya, aki azt szeretné ha az elkövetők büntetésük dupláját kapnák.

Angel az egykor életvidám, fiatal lány ma már beszélni és mozogni sem tud.

Mint ismert, korábban egy hátborzongató videó járta be a világot, ahol bekövetkezett minden szülő rémálma. A felvételen az látszik, hogy fényes nappal a volt barátja, Chay Bowskill felkapja Angelt és egy furgonba tuszkolja az angliai Leicestershire-ben. A férfi nem volt egyedül, a kocsit ugyanis egyik ismerőse vezette.

A teenager has been left unable to walk, talk or feed herself after she was kidnapped by her ex-boyfriend.#uknews #angellynn #Loughborough #ChayBowskill #Syston pic.twitter.com/Ax2tj9jmCS

— WTX News (@WtxNews) January 27, 2022