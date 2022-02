106 éves korában elhunyt a New England Patriots legidősebb szurkolója

Az idős nőt a Patriots a hónap elején, Myrtle decemberi születésnapjának alkalmából egyedi, 106-os számú mezzel ajándékozta meg. Emellett Robert Kraft, a Patriots tulajdonosa születésnapi üdvözlőkártyával köszöntötte.

Sad news to report: The oldest #Patriots fan, Myrtle Milledge, has passed away peacefully at the Hospice House in Auburn at the age of 106.

The Patriots honored Myrtle earlier this month by giving her a personalized jersey complete with the number 106 on the back. pic.twitter.com/2Kl8pnafMa

— Justin Ramos (@NEPinsider) February 17, 2022

Myrtle Milledge 1915. december 26-án született, a Main állambeli Mexicóba járt középiskolába, 1934-ben érettségizett. 1936-ban férjhez ment Frederick Milledge-hez, és négy gyermekük született. Férje 1970-ben hunyt el.

Myrtle Milledge rajongása egészen az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor a csapat még Boston Patriots néven volt ismert, és az amerikaifutball-ligában szerepelt. Amikor 1970-ben a Patriots az az NFL-be került, Milledge az 50-es éveiben járt.

A szurkoló a kezdetek óta követte a csapatot, azt is, hogy áthelyezték Foxborough-ba, hogy Super Bowl-vereséget szenvedett a Chicago Bearstől, majd végül 2001-ben láthatta, hogy kedvenc csapata mindent megnyert.

Myrtle Milledge február 15-én békésen hunyt el egy hospice házban.