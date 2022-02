Lángokban állnak a luxusautók az óceán közepén

A 17 ezer tonna kapacitású teherhajó a németországi Emdenből a Rhode Island-i Davisville-be tartott, amikor szerdán kigyulladt rakterében több ezer luxusjárművel az Azori-szigetek partjainál, Bentley, Audi és Porsche márkájú gépkocsikat szállított.

A Volkswagen megerősítette a CNN-nek a hírt, hozzátéve, hogy az ügyfelekkel a márkakereskedők felvették a kapcsolatot. Más hírforrások arról számoltak be, hogy több limitált kiadású márka is lehet a szállítmányban.

The Felicity Ace, a cargo ship carrying hundreds of vehicles including Porsches bound for the U.S., was left adrift in the mid-Atlantic following a fire #WSJWhatsNow pic.twitter.com/TPdXHKyL75

— The Wall Street Journal (@WSJ) February 18, 2022