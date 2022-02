Elhunyt a kútból kimentett hatéves kisfiú

Egy afgán fiú kedden esett bele egy 25 méter mély kútba Shokak faluban. A mentőcsapatok éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy Haidert épségben a felszínre hozzák – jelentette a BBC.

A kisfiú négy napig várta, hogy kimentsék, azonban a mentőakciót nehezítette, hogy kedden este, amikor megpróbálták a felszínre hozni a fiút, a mentés közben beszorult. Az AFP hírügynökség jelentése szerint a fiú körülbelül 10 méter mélyen rekedt meg.

Efforts underway to rescue Afghan boy trapped in well for more than 45 hours but no success yet.

Technical assistance is urgently needed.

Plz retweet to get attention of those who can help.#saveHaider#Zabul #Afghanistan pic.twitter.com/pvphU0pQuA

— ‌Bismellah Pashtonml (@bpashtonmal) February 17, 2022