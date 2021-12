Sydney-be is megérkezett az új év, ahol tűzijátékkal köszöntötték az új esztendőt. A koronavírus miatt a városban is vannak korlátozások, beltéren maszkot kell viselni, be kell tartani a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, de ennek ellenére mégis ezrek követik a helyszínen az szilveszteri látványosságot.

Sydney-ben is beköszöntött az újév