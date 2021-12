Alagutat ásnak, hogy kimentsék a belgiumi gázrobbanás áldozatait

Nagy erejű gázrobbanás következtében összeomlott egy négylakásos társasház az Antwerpen tartományban található Turnhout városában. Belga rendőrségi források szerint a detonáció péntek reggel 8:15-kor történt, a katasztrófavédők nyolc embert keresnek a romok között – számolt be a belga közszolgálati televízió hírportálja, a VLN.be.

Paul Van Miert, a kisváros polgármestere a VLN News-nak azt mondta, szerencse a bajban, hogy a ház több lakója vagy a barátaiknál, vagy a munkahelyén tartózkodott a robbanás idején.

At least eight people missing, one other hospitalized in partial building collapse following suspected gas explosion in central Turnhout, Belgium https://t.co/CiV4lhF7vV

