Házukban lőtte agyon édesanyját és mostohaapját a gyermekkínzó

Letartóztattak egy Georgia állambeli fiatalt, miután agyonlőtte édesanyját és mostohaapját – olvasható a Fox News oldalán.

Az Oconee megyei seriffhivatal közölte, hogy a férfit kedden tartóztatták le. A 20 éves Peyton Moyert kétrendbeli gyilkossággal és gyermek ellen elkövetett kegyetlenséggel vádolják, jelenleg az Oconee megyei börtönben tartják fogva.

The Oconee County Sheriff’s Office said they arrested a man suspected of killing his mother and step-father early Tuesday morning. https://t.co/aztGNageHg

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) December 29, 2021