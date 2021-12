Erzsébet királynő egy hatalmas karddal, hegedűn hajózni Velencében, kecsketejjel táplált kiselefántok – 2021 tíz legjobb pillanata

Szívmelengető történetek a világ minden tájáról

1. Erzsébet királynő kés helyett karddal állt neki tortát szeletelni egy eseményen

„Ez így sokkal érdekesebb!” – ez volt II. Erzsébet királynő válasza, amikor a G7-ek júniusi csúcstalálkozóján egy karddal kezdte el felvágni az ünnepi tortát, és valaki szólt neki, hogy kés is van erre a célra. A királynő azonban nem adta fel, magabiztosan folytatta a műveletet, és a karddal kezdte szelni a süteményt.

Queen Elizabeth II insisted on cutting a cake using a ceremonial sword at an event on the sidelines of the G7 summit. When told there was a knife available instead, the monarch replied, “I know there is! This is something that is more unusual.” https://t.co/Bu2P1lVq7H pic.twitter.com/LCd8sHdGnz — ABC News (@ABC) June 12, 2021

2. Kreativitásból nincs hiány

Ugorjunk át Izlandra, ahol még a tavasszal néhány tudós igazán különleges módszert talált ki a grillezéshez. Egy vulkánból kitörő lávára helyeztek virsliket, majd klasszikus hot dogokat készítve jóízűen megebédeltek.

WATCH: Scientists in Iceland turn volcanic lava into a giant grill pic.twitter.com/wYsHFHRswD — Reuters (@Reuters) March 28, 2021

3. Tengerparton tanulnak a diákok Spanyolországban

Spanyolországban pedig egy különleges projekt vette kezdetét tavasszal: a tengerpartra helyeztek át néhány tanórát Murcia tartományban. A tanárok ezzel a szabadtéri oktatással szerettek volna javítani a diákok tanulási körülményein a pandémia alatt.

WATCH: A class on the beach: This school in Spain has moved its lessons to the beach after a year of remote learning pic.twitter.com/l6cWR6qctL — Reuters (@Reuters) April 17, 2021

4. Hatalmas hegedű szállt vízre Velencében

Szeptemberben a velenceieknek megható élményben volt részük. A koronavírus áldozataira emlékezve zenészek egy csoportja egy 12 méter hosszú hegedűn hajózott keresztül a város csatornáin, miközben Vivaldi műveit adták elő.

VIOLIN IN VENICE: A boat in the shape of a violin, called the “Violin of Noah”, sailed through the Venice canals carrying musicians playing classical music. pic.twitter.com/5DvDZZ2Bo6 — CBS News (@CBSNews) September 19, 2021

5. A Japan Pompon tagjainak átlagéletkora 70 körül van

A kreativitás Japánban egy táncos csoportnál mutatkozott meg. Tokió egyik pomponlány-, pontosabban pomponhölgycsapatát például kizárólag 60 és 89 év közötti nők alkotják. Ám a kor számukra nem akadály, az idős hölgyek vidáman hajtják végre a bonyolult táncmozdulatokat.

With members ages 60 to 89, ‘Japan Pom Pom’ are no ordinary cheer squad https://t.co/WC8Zyzmj9O pic.twitter.com/KPRwuh7yES — Reuters (@Reuters) May 5, 2021

6. Kezek nélkül is gyönyörűen táncol egy brazil balerina

A 16 éves Vitoria Bueno egy vele született genetikai rendellenesség miatt veszítette el karjait. Ötéves kora óta táncol, és régi álma volt, hogy balerina legyen. Most is táncosnak tanul, bejutott a helyi balettakadémiára. Gyönyörű mozdulatai és kitartása sokaknak ad ösztönzést a mindennapi élet nehézségeihez.

Inspiring AND joyful dancing to put a smile on your face today ✨ (📹 via @vihb_bailarina, @onherturf) pic.twitter.com/QehGGICthh — SportsEngine (@SportsEngine) February 6, 2021

7. Táncolj kutyákkal

Folytassuk állatokkal, hiszen nem csak emberek lehetnek a táncolás mesterei. A „táncolj kutyákkal” versenyt a 2021-es eurázsiai kutyakiállítás részeként rendezték meg. A négylábúak gazdáikkal együtt mutatták be koordinációs képességeiket a zsűri előtt – sikerük óriási volt.

Fotó: hirado.hu

8. Boji, akit már hiányolnának a tömegközlekedésről az utasok

Isztambulban másfajta szokatlan jelenség melengette meg a helyiek szívét: felfigyeltek egy kutyára, aki naponta utazik a város tömegközlekedési eszközein. A négylábú teljesen tudatosan közlekedik, tudja, hol és mikor kell leszállnia, és néha még a tengerpartra is leutazik egy kis pihenésre.

Boji the street dog has become a regular sight on ferries, buses and metro trains in Istanbul, Europe’s largest city. A devoted commuter, the dog enjoys long journeys on public transport, up to 30 kilometers on a regular week day https://t.co/usY6ap7nCe 1/5 pic.twitter.com/rKA7mr6fwI — Reuters (@Reuters) October 6, 2021

9. A pár, aki sérült lajhárokon segít

Venezeula fővárosában, Caracasban lajhárokat ment egy házaspár. Találtak egy sérült lajhárt, magukhoz vették, és a Csillagok háborúja Csubakkájáról nevezték el. Úgy döntöttek, hogy birtokukon menhelyet nyitnak, ahol a Csubakkához hasonló sérült lajhárokat ápolják. A menhely idén már több mint 40 lajháron segített.

VIDEO: Chuwie the sloth was injured by high voltage wiring near Venezuela’s capital Caracas. He was the first sloth Juan Carlos and Haydee Rodriguez rescued and is now the ambassador of their foundation, which has rescued close to 60 sloths 🦥 https://t.co/Jkmjzz1rjh pic.twitter.com/dJJcOcrKVP — AFP News Agency (@AFP) October 4, 2021

10. Kecsketejjel táplálnak árva kiselefántokat

Kenyában, egy elefántrezervátumban kecsketejjel kezdték el etetni az árván maradt borjakat. A gondozók szerint ugyanis a kecskék teje sokkal egészségesebb, mint a tápszerek. A rezervátum munkatársai egyébként kiselefántok megmentésével foglalkoznak: amikor elég idősek és erősek lesznek – nyilván a kecsketejtől –, szabadon engedik őket a vadonban.