Édes siker: tízezren várnak egy pékség fánkjaira

Egy filippínó ihletésű, „Kora” nevet viselő fánkbolt New Yorkban – amely egy rövid távú projektnek indult, miután a koronavírus-járvány miatt az alapítók elvesztették munkájukat –, annyira keresett lett, hogy egyszerre tízezren vártak a várólistán, hogy hozzájussanak az édességhez – írja a The Guardian.

Kimberly Camara séf, 2020 nyarán kezdett fánkot készíteni a queens-i lakásában párjával, Kevin Borjával, miután mindketten elvesztették állásukat, amikor a járvány elérte New York városát.

Camara, aki egy neves amerikai főzőiskolában tanult, véletlenül találta ki a fánk receptjét, amikor úgy döntött, hogy inkább olajban süti ki a brióstésztát, sütőben való sütés helyett.

A 28 éves Camara és párja Borja, eleinte barátok és családtagjaik segítségére támaszkodtak, hogy eljuttathassák a fánkokat ügyfelekhez. Immár ötfős a személyzettel dolgoznak, és szakszerű konyhában készülnek a termékek. A különleges fánkok megálmodói mára annyira kinőtték magukat, hogy első üzletük megnyitását tervezik.

Kezdetben online webshopjukról lehetett rendelni

Online üzletük, amelynek több mint 39 000 követője van az Instagramon, annyi megrendelést vonzott, hogy amikor a várólistájuk elérte a 10 000 főt, le kellett zárniuk az online felületet, amíg az összes rendelést feldolgozták.

„Amikor elindítottuk a Korát, nem állt szándékunkban teljes értékű üzletté alakítani” – mondta Camara. „Azt hittük, hogy csak egy szezonális projekt lesz, olyasmi, amit talán néhány hónapon belül elkezdünk és be is fejezünk 2020 nyarán”

Azonban, ahogy nőtt a fánk iránti kereslet, tovább terjeszkedtek.

A Kora fánk – mely felkeltette a média figyelmét is – felkerült a New York-i slágertermékek hosszú listájára. Ide tartozik a West Village-i Magnolia Bakery cupcake-je és a 2013-as „cronut-őrület” is.