„A mi templomudvarunkba már többször jöttek be migránsok” – több vajdasági ház és tanya is leégett a migránsok miatt Paskó Csaba plébános szerint

December 25-én éjszaka migránsok mehettek be a szerbiai Kelebia templomának udvarára, átlépve a zárt kovácsolt kaput, és a templom főbejáratában, centiméterekre a 85 éves lakkozott tölgyfa ajtó mellett tüzet raktak, majdnem leégett a templom. Másnap reggel a felújított templom füsttel várta a Szent Családot ünnepelni jött híveket – írta Facebook-bejegyzésében Paskó Csaba. A kelebiai plébános a rendőrséget is értesítette. A helyszínelés során azt ígérték a rendőrök, hogy a jövőben gyakrabban járőröznek a templom környékén – számolt be az M1 Híradója.

Gyújtogattak a templomnál „A mi templomudvarunkba már többször jöttek be migránsok, zoknikat mostak, a nyílt kúton tisztálkodtak, illetve az áramelosztókon mobilokat töltöttek fel” – mondta Paskó Csaba az M1-en. Hozzátette: ezért sosem szólt semmit, úgy gondolta, nem az ő feladata, hogy ezeket az embereket elzavarja. Elmondta azt is, hogy a 92 éves sekrestyés, Annus néni fél, hiszen nem tud a migránsokkal kommunikálni, de többször kizavarta őket és ők mindig ki is mentek az udvarról, ha rájuk szóltak. Migránsok a szerbiai Kelebiában 2021. december 26-án (Forrás: MTVA) A karácsony éjszakáján történt gyújtogatás mindannyiukat megdöbbentette. A plébános szerint, ha a 85 éves, frissen lakkozott tölgyfaajtó kigyullad, valószínűleg leégett volna a templom. Kapcsolódó tartalom Behatoltak és tüzet raktak a migránsok a kelebiai templomban karácsonykor – Nem sokon múlt, hogy porig égjen A 85 éves lakkozott tölgyfa ajtó mellett migránsok raktak tüzet, hogy melegedjenek. Paskó Csaba elmondta, óriási a mozgás a környéken, ötös, tízes, húszas csoportokban sétáló migránsokat látni az utcákon. Többségében fiatalokról számolt be, akik éjszaka próbálnak átjutni a határon. Ezek az emberek – mint fogalmazott – nem kérnek segítséget, öntörvényűen törnek be házakba. „Ha valaki kopogtat, akkor segítek” – hangsúlyozta Paskó Csaba, aki szerint itt nem erről van szó: a migránsok éjjel, titokban hatoltak be és gyújtottak tüzet. Elmondása szerint a bevándorlók ha be is mennek a befogadóközpontokba, hamar megszöknek, jobban szeretnek az erdőben, titokban mozogni. „Betörnek az üresen álló házakba, tanyákra. Égve hagyják a villanyt, nyitva a csapot. Tüzet raknak, sok tanya és ház égett már le a környéken” – sorolta a plébános.