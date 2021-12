A Brexittől az energiaválság betöréséig: ez történt a világban 2021-ben

Január 1.: Új szabályok léptek életbe az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatrendszerében, miután véget ért a brit EU-tagság tavaly januári megszűnése (Brexit) óta érvényben lévő átmeneti időszak. A Brexit előzményeként 2016. június 23-án népszavazást tartottak a brit EU-tagságról, és a résztvevők 51,9 százalékos többsége a távozásra voksolt. Az Európai Unió és elődszervezetei történetében a brit kilépésig nem volt példa teljes jogú tagország kilépésére.

Január 6.: Tüntetők elfoglalják a Capitoliumot, ahol a szenátus és a képviselőház közös ülése éppen hitelesíti a 2020-as amerikai elnökválasztás eredményét. Öt ember életét vesztette a zavargásokban.

Január 13.: Az Amerikai Egyesült Államok képviselőháza lázadásra való felbujtás vádjával alkotmányos felelősségre vonási (impeachment) eljárást indít Donald Trump elnök leváltására.

Január 15.: A családtámogatási botrány miatt Hollandiában lemond Mark Rutte miniszterelnök kormánya.

Január 20.: Beiktatják hivatalába Joe Bident, az Egyesült államok 46. elnökét, valamint alelnökét, Kamala Harrist. Az eseményre példátlan biztonsági intézkedések között kerül sor: a Nemzeti Gárda 25 ezer tagja mellett a titkosszolgálat és a rendőrség is jelen van.

Február 1.: Katonai puccs Mianmarban (régebben: Burma – a szerk.). Őrizetbe veszik a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjí korábbi kormányfőt.

Február 2.: Egy moszkvai bíróság csalás és pénzmosás címén két év nyolc hónap szabadságvesztésre ítélte Alekszej Navalnij ellenzéki politikust a korábban az úgynevezett Yves Rocher-ügyben meghozott felfüggesztett ítéletre hivatkozva.

Február 2.: Joe Biden amerikai elnök rendeletet ír alá a bevándorló családok újraegyesítésére. Biden hivatalba lépését követően ontotta a rendeleteket.

Február 9.: Online videókonferencia keretében tartják a kilencedik Kína–Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozót Hszi Csin-ping kínai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök részvételével. Kiemelt téma a koronavírus elleni oltásért folyó világszintű verseny, valamint a Kelet és Nyugat konstruktív együttműködése.

Február 13.: Leteszi a hivatali esküt Olaszország új miniszterelnöke, Mario Draghi és kormánya.

Február 17.: A visegrádi országok – Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország – szövetsége idén ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. Krakkóban jubileumi csúcstalálkozóra került sor, melyen Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is részt vett.

Február 25.: Puccskísérlet Örményországban.

Március 1.: Egy év letöltendő és két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte befolyással való üzérkedés és korrupció miatt Nicolas Sarkozy volt francia államfőt a párizsi büntetőbíróság.

Március 6.: Az amerikai szenátus elfogadta az 1900 milliárd dolláros Covid–19 segélytörvényt az amerikai megmentési tervről.

Március 15.: A Vatikán teológiai kérdésekben illetékes Hittani Kongregációja állásfoglalásában nemet mondott a kapcsolatban élő azonos neműek házasságának megáldására, mivel Isten „nem áldja meg és nem áldhatja meg a bűnt”.

Március 17.: Általános választás Hollandiában, a Mark Rutte vezette kormánypárt, a konzervatív-liberális Szabad Demokrata Néppárt (VVD) szerzi meg a legtöbb szavazatot.

Március 23.: Keresztbefordult és beszorult a világ egyik legnagyobb teherhajója a Szuezi-csatornában, feltartva az áruforgalmat a kulcsfontosságú kelet–nyugati vízi úton. Az Ever Given március végi balesete és az ez által felerősödött ellátási láncokat érintő problémák áprilisban jelentkezhettek.



Március 25.: Az uniós vezetők áttekintették a Covid–19 okozta járványügyi helyzetet, és a transzatlanti kapcsolatokról tárgyaltak Joe Bidennel, az Egyesült Államok elnökével. Napirendjükön szerepelt továbbá a Földközi-tenger keleti térségében kialakult helyzet, az EU és Oroszország közötti kapcsolat, az egységes piac, a digitális menetrend és az euró nemzetközi szerepe is.

Március 25.: Illegális migránsok sátortábora a párizsi Köztársaság téren, a Szolidaritás éjszakája nevű rendezvényen. Támogatóik közreműködésével körülbelül 300 illegális bevándorló vert tábort Párizs belvárosának egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjánál.

Március 31.: Joe Biden amerikai elnök bemutatta az amerikai munkavállalási tervet, amely az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb infrastrukturális terve, 2000 milliárd dollár értékben.

Április 5.: Vlagyimir Putyin aláírja és ezzel életbe lépteti a választási törvény módosítását. Az orosz alkotmány a megszavazott módosítást megelőzően kizárta annak a lehetőségét, hogy az orosz elnök két egymást követő ciklus letöltése után ismét versenybe szálljon a tisztségért. Az elfogadott változtatás törölte az „egymást követő” kitételt, egyben lenullázta a hivatalban lévő államfő addigi mandátumait.

Április 9.: 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg, II. Erzsébet brit királynő férje.

Április 16–19.: A Kubai Kommunista Párt VIII. kongresszusán az általa diktált forgatókönyv szerint távozik az első titkári pozícióból a 89 éves Raúl Castro.

Április 20.: Imádkozik azért, hogy a helyes ítélet szülessen a George Floyd halálának előidézésével vádolt rendőr, Derek Chauvin ügyében – jelentette ki újságíróknak Joe Biden amerikai elnök a Fehér Házban. Április 20-án mindhárom, ellene felhozott vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék Derek Chauvin volt rendőrtisztet, a Minneapolisban található Hennepin megyei bíróságon.



Május 10.: A Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet és Izrael között május 10-én este kezdődött rakétaháború, amelynek során több százan vesztették életüket. Izrael és a Hamász 2021. május 21-én megállapodott a tűzszünetről.

Május 27.: „Újra” meghal Shakespeare. Az argentin Canal 26 hírcsatorna közli, hogy elhunyt William Shakespeare, „a legnagyobb angol nyelvű író”. Valójában az a nagy-britanniai illetőségű William „Bill” Shakespeare halt meg 81 évesen, akit először oltottak be a coventry-i egyetemi kórházban a Pfizer–BioNTech frissen engedélyezett vakcinájával. William Shakespeare, a drámaíró 1616. április 23-án hunyt el.

Május 23.: A fehérorosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva minszki leszállásra kényszerítik a Ryanair Boeing 737-es, Athénból Vilniusba tartó gépét, majd a landolást követően letartóztatják a repülőn tartózkodó Raman Prataszevics volt főszekesztőt.

Május 28.: Boris Johnson brit kormányfő fogadja magyar hivatali partnerét Orbán Viktort a londoni kormányfői rezidencián, a Downing Street 10.-ben 2021. május 28-án.

Május 31.: Az Európai Bizottság jóváhagyta a 12–15 éves gyerekek számára is a BioNTech–Pfizer vállalatok közösen fejlesztett, Comirnaty nevű, koronavírus elleni vakcinájának használatát az Európai Unióban.

Június 16.: Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök találkozója Genfben. A két vezető nyilatkozatban állapodik meg a nukleáris biztonságról.

Június 20–27.: Kétfordulós, regionális választásokat tartanak Franciaország európai nagyrégióiban, tengerentúli területein és megyéiben.

Június 24.: 2050-re klímasemlegessége kíván elérni az EU, a célról európai parlament jóváhagyás született, amely alapján a 2030-as kibocsátáscsökkentési „célt” gyakorlatilag 57 százalékra emeli az Európai Parlament.

Július 13–14.: A Bernd ciklonból rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék villámárvizeket okoz Belgium, Hollandia, Luxemburg, Németország és Svájc területén. (Az árvizeknek legalább 120 halálos áldozata volt.)

Július 23.: Tokióban megkezdődnek a 32. nyári olimpiai játékok.

Augusztus 15.: Afganisztánban az amerikai csapatok kivonását követő offenzíva betetőzéseként a tálib fegyveresek harc nélkül bevonulnak Kabulba, Asraf Gáni elnök elmenekül. Több ezren próbálják meg elhagyni az országot a kabuli nemzetközi repülőtéren. Az Egyesült Államok hadseregének vietnami kudarcát, a saigoni exodust idéző jelenetek között kezdi meg evakuálni fegyveres erőit. Számos, az afganisztáni misszióban részt vevő európai állam, köztük Magyarország is megkezdi katonái evakuálását.

Augusztus 26.: Terrortámadás a Kabuli nemzetközi repülőtéren. A támadásnak több mint száz halottja van, és tizenhárom amerikai katona is életét vesztette.

Augusztus 30.: Az amerikai katonák kivonulásával és a tálibok ismételt hatalomátvételével véget ért az afganisztáni háború. A tálibok kezén jelentős mennyiségű amerikai katonai eszközök maradtak.

Szeptember 17.: Franciaország egyeztetésre visszahívta ausztráliai és egyesült államokbeli nagyköveteit azt követően, hogy Ausztrália lemondta a már megkötött szerződését 12 hagyományos tengeralattjáró beszerzéséről. Az úgynevezett AUKUS-botrány súlyos csapást mért a francia nukleáris iparra és hosszabb időre feszültté tette Párizs viszonyát a Washingtonnal és Canberrával.

Szeptember 19.: A SpaceX által indított Crew Dragon űrhajóval végrehajtották az első civil űrrepülést, melyen a négyfős személyzet (két férfi és két nő) háromnapos, az Inspiration 4 nevű küldetésen vett részt.

Szeptember 23.: Félezer meghívott részvételével elkezdődött a negyedik Budapesti Demográfiai Csúcs. A kétnapos konferencián 18 országból hetven előadó szólalt fel.

Szeptember 26.: Parlamenti választás Németországban, melyen a szociáldemokraták (SPD) végeznek az első helyen (25,7 százalék), míg a másodiknak befutó keresztény uniópártok (CDU–CSU) 24,1 százalékot szereznek a harmadik és negyedik helyen végző Zöldek (14,8 százalék) és a liberális szabaddemokraták (FDP) (11,5 százalék) előtt.

Szeptember 30.: Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke Naftali Bennett izraeli kormányfővel tárgyalt. Naftali Bennet a megválasztása óta első alkalommal találkozott Joe Bidennel.

Október 1.: Átlagosan 12,6 százalékkal emelkednek a fogyasztói gázárak Franciaországban. Az év eleje óta a gázárak több mint 300 százalékkal emelkedtek meg Franciaországban az európai energiakrízis következtében.

Október 7.: A lengyel alkotmánybíróság úgy dönt, hogy az Európai Unióról szóló szerződés bizonyos rendelkezései nincsenek összhangban a lengyel alkotmánnyal. A testület többségi véleménye szerint az uniós tagságból nem következik az, hogy az Európai Unió Bíróságának döntései kötelező érvényűek a tagállamokra nézve. A döntés után az Európai Bizottság gyorsan reagált: Brüsszel szerint a döntés komoly aggodalmakat vet fel.

Október 9.: Lemond Sebastian Kurz. Az osztrák kancellár azt követően köszönt le posztjáról, hogy házkutatásokat tartott a kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) székházában, a pénzügyminisztériumban és a kancellári hivatalban a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség, mely vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálódott.

Október 14 : A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint globális energiaválsággá fokozódott a szeptemberben kitört energiakrízis: napi 500 000 hordóval növekedett az olajkeresletet, és felpörgött az infláció. A cseppfolyósított gáz (LNG) ára az áprilisi árak 1000 százalékáig emelkedett a piacokon, egekbe szöktek Európa számos országában az energiaárak és sorban csődöt jelentenek a gáz- és áramszolgáltató cégek.

