Tinédzser késelt halálra egy másik tinédzsert

A verekedés a dél-londoni West Croydon pályaudvar közelében tört ki a múlt hónapban, és amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, nem találtak sérültet – írta a DailyMail.

Később azonban az áldozat életveszélyes állapotban egy dél-londoni kórházba került, ahol megállapították, hogy több késszúrással megsebesítették. Az orvosok erőfeszítései ellenére a 14 éves fiú rövid időn belül meghalt.

