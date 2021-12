Szomorú évforduló: Mick Schumacher nehezen nézte végig az apjáról szóló filmet

A 2021-es éve egyik szép pillanataként tekint vissza Mick Schumacher az édesapjáról készült dokumentumfilm bemutatójára. Elismerte, érzelmileg nem volt könnyű végignéznie az alkotást – írta az m4sport.hu.

Mick Schumacher, a Haas német versenyzője (Fotó: MTI/AP/Haszan Ammar)

A lap kifejtette, napra pontosan ma nyolc éve annak, hogy Michael Schumacher Franciaországban súlyos fejsérülésekkel járó síbalesetet szenvedett. Nyolc éve nem láthattuk az F1 első hétszeres világbajnokát, és közel ennyi ideje nincs pontos információ a hogylétéről, az állapotának változásáról.

A Schumacher család nem kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot, idén viszont bemutatták a közreműködésükkel készült dokumentumfilmet, melyben minden addiginál jobban megnyíltak – tették hozzá.

A Schumacher című film elsősorban a versenyzőlegenda pályafutásáról, sikereiről, de még inkább az emberi oldaláról szól, annak végén azonban a családtagok, a feleség, Corinna Schumacher, és a bajnok fia,

Mick Schumacher is könnyekkel küszködve beszél arról, hogyan változott meg az életük a baleset óta.

Szavaikból arra is következtethetünk, milyen állapotban van ma Schumacher – írták.

Fia, Mick idén mutatkozott be a Forma–1-ben, és mint azt a Frankfurter Allgemeinen Zeitungnak adott interjúban elárulta, a 2021-es évének nemcsak a pályán elért személyes sikereit tekinti a meghatározó pillanatainak, hanem az apjáról készült film bemutatását is.

„Igen. Ennek a filmnek az volt a célja, hogy a sikerei mellett apám emberi oldalát is megmutassa. Szerintem ez nagyon jól sikerült” – nyilatkozta a Haas versenyzője. Elismerte, a film végignézése kicsit felkavaró is volt számára. „Ugyanakkor rendkívül nehéz is volt számomra megnézni a filmet. Ez is megmutatja, mennyi érzelem van benne, és milyen érzelmeket vált ki.”

Elmondása szerint abból, hogy ilyen módon egészében tekinthetett vissza apja pályafutására, ő maga is tudott tanulni és merítkezni saját pályafutásához. „Alapvetően nem szívesen hasonlítgatom magam másokhoz, inkább próbálom a magam útját járni. De az apámmal való hasonlóságokat keresem. Gyakran mondják, hogy nagyon hasonlítok rá.”

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher, a Ferrari és a Mercedes Forma-1-es csapatok egykori pilótája feleségével, Corinnával (Fotó: MTI/EPA/Oliver Multhaup)

„Nagyon tisztelem őt azért, amit elért. A győzelmeiért és a bajnokságaiért keményen meg kellett dolgoznia, és semmit sem ajándékba kapott. Ez lenyűgöz. Az az erő és energia, amit mutatott, a koncentráció, az, hogy mindig száz százalékig odatette magát. Úgy hiszem, ebből valamennyi nálam is megvan.”

Mick szerint a munkamódszerükben és szemléletmódjukban is vannak hasonlóságok.

„Nagyon precíz tudok lenni, ha a mérnökökkel az autó viselkedéséről beszélünk. Ez már kezdetben is így volt. Még a látszólag lényegtelen észrevételek is lehetnek rendkívül fontosak a csapat szakértői számára, és ez akár a szezon menetét is teljesen megváltoztathatja” – nevezett meg egy párhuzamot.

Példát is mondott arra, miért fontos ez a fajta szemléletmód.

„Az információátadás pontossága nagyon fontos. Ha az autóm hátulja a kanyarban hirtelen kitört, érzékelem, ha változott a szélirány az egyik körről a másikra, és ennek volt hatása az autó viselkedésére. Egy aerodinamikai mérnök számára ez nagyon fontos szempont lehet. A telemetriai adatok alapján pontosan meg tudja mondani, hogy melyik ponton és mikor lépett ez fel, és stimmel-e az információm. Ennek hatása van a következő döntésre. Változtatnunk kell az autó beállításán, a differenciálművön, a motorféken, vagy tényleg csak a szél volt? Úgy vélem, egészen jól el tudom dönteni, mik a fontos és a lényegtelen információk.”