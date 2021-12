Szobafogság szilveszterre: méteres hó eshet egy nap alatt Japánban

Sűrűn havazik a Japán-tenger partvidékén, a néhol több mint egyméteres hótakaró járattörléseket és -késéseket okozott a légi, vasúti és a tömegközlekedésben – számolt be az M1 Híradója.

A japán meteorológusok közölték, hogy szilveszterig még több – az északi, északnyugati partvidékhez közeli területeken akár 80 centiméteres – hóra kell számítani. Arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel, mert a helyzet ennél is rosszabb lesz. Ezért csak a legszükségesebb teendők miatt hagyják el házaikat.

“#Heavy snow pummeled the Sea of #Japan #coastline & country’s North & W on #Monday, stranding #vehicles… dumping #record #snowfall in some #Japanese #cities due to a strong #winter pressure pattern.”#Hikone #ShigaPrefecture#HyogoPrefecture #AsagoCityhttps://t.co/iDHZ66sxF1

— ShureYield (@Shureyield) December 28, 2021