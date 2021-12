Seprűnyéllel támadtak a pultosnőre, mert védettségi igazolást kért

Kihegyezetett seprűnyéllel támadtak rá a pultosra, miután a helyi szabályoknak megfelelően védettségi kártyát kért a vendégtől. A nőt a helyszínen ellátták – számolt be a FoxNews.

A támadó a szemtanúk szerint felszállt egy vonatra és elmenekült. A rendőrség nagy erőkkel keresi.

